«Kim Jong-un in coma», poteri passati alla sorella. L’ultima indiscrezione dell’ufficiale sudcoreano (Di lunedì 24 agosto 2020) Il leader nordcoreano Kim Jong-un sarebbe in coma. Lo riporta il Korea Herald, un quotidiano di Seul, riferendosi alla decisione di delegare alcuni dei poteri alla sorella del leader Kim Yo-Jong e citando le dichiarazioni dell’ex consigliere Chang Song-min. L’ ipotesi al momento non ha trovato riscontri ufficiali nonostante la testimonianza chiara del collaboratore dell’ex presidente Kim-Dae-jung: «Sono convinto che sia in coma, ma che non sia ancora morto» ha detto Chang. «La successione non è stata ancora completata, quindi Kim Yo-Jong viene portata alla ribalta perché non ci può essere un vuoto di potere prolungato» ha continuato. Nell’incontro ... Leggi su open.online

