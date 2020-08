Kim Jong-Un, il leader nordcoreano è in coma? Cosa sappiamo (Di lunedì 24 agosto 2020) Kim Jong-Un in coma. Circola da alcuni giorni la notizia, rilanciata per la prima volta dal quotidiano sudcoreano The Korea Herald, che vorrebbe il leader nordcoreano in coma e la sorella pronta a succedergli, prendendo “pieni poteri”. Ma come stanno davvero le cose è difficile capirlo, anche perché c’è un’ unica fonte (un ex funzionario nordcoreano rifugiato a Seul) a confermarla. Ecco Cosa sappiamo finora. (segue dopo la foto) Kim Jong-Un in coma? La delega di parte del potere ai collaboratori lo confermerebbe Il leader nordcoreano Kim Jong-un è in coma e la sua decisione di delegare parte del suo ... Leggi su urbanpost

