Ghali torna sull’aggressione della ‘fan’ sannita: “Quell’evento mi ha cambiato” (Di lunedì 24 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – “Da quando quella ragazza mi è entrata in casa mettendo in pericolo ma vita mia e quella di mia madre c’è stato un unlock dentro di me”. A scriverlo è il rapper Ghali, in riferimento al tentativo di aggressione subito lo scorso luglio ad opera di una 22enne originaria di Moiano, in provincia di Benevento. L’artista ha detto la sua attraverso un post pubblicato su Instagram in cui ha esortato i suoi fan ad avere pazienza in relazione all’emergenza sanitaria esponendo anche quello che è il suo pensiero su altri argomenti di attualità. Ghali il prossimo 30 agosto alle 22.30 si esibirà proprio nella città delle Streghe, a piazza Castello, nell’ambito della 41ma edizione di “Benevento Città ... Leggi su anteprima24

