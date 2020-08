Formula 1 – Vietato il ‘party mode’? La Fia manda nuove comunicazioni ai team: i dettagli (Di lunedì 24 agosto 2020) Qualche giorno fa sembrava che la FIA avesse deciso di rimandare la decisione riguardante la funzione “party-mode”, ma secondo alcune indiscrezioni pare che siano state inviate delle precise comunicazioni a tutti i team di F1. Secondo Motorsport-Total.com la FIA ha comunicato alle squadre delle nuove regole su ciò che è concesso o meno fare durante il weekend di gara a livello di motore: queste nuove indicazioni entreranno in vigore a partire dal Gp d’Italia e sembra che sia compreso anche il tanto iscusso ‘party mode’.L'articolo Formula 1 – Vietato il ‘party mode’? La Fia manda nuove comunicazioni ai team: i dettagli ... Leggi su sportfair

Ancora una settimana di mappature motore per i motoristi dei team di f1. Il divieto che sarebbe dovuto entrare in vigore dal fine settimana si Spa slitta a Monza. In Belgio ancora libertà di utilizzo ...La FIA ha vietato ogni collaudo con F1 2018 sulle nuove ... L’ultimo test di una Formula 1 sul circuito di Portimao dovrebbe essere (condizionale d’obbligo…) avvenuto tre anni fa, quando ...