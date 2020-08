Formula 1, il drastico consiglio di Berger a Vettel: “se fossi in lui mi ritirerei a fine stagione” (Di lunedì 24 agosto 2020) Sebastian Vettel saluterà la Ferrari alla fine di questa stagione, ma non ha ancora trovato un’altra squadra in cui accasarsi per il 2021. Bryn Lennon/Getty ImagesLe opzioni sono al momento davvero poche, sicuramente non c’è spazio nei team di alta classifica, per questo motivo Gerhard Berger lo ha invitato a ritirarsi a fine stagione tramite i microfoni di Sky Deutschland: “a meno di situazioni al momento difficili da prevedere, Vettel non troverà spazio in Red Bull né in Mercedes. Con quattro campionati del mondo in bacheca, una famiglia e una bella somma di denaro già accumulata direi arrivederci alla F1. Le critiche della stampa? Se un pilota della Ferrari è in partenza e ha le valigie in mano mentre l’altro è il ... Leggi su sportfair

