Domani Salvini nel Sannio, in agenda un’iniziativa a Torrecuso (Di lunedì 24 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPrenderà il via Domani la tre giorni campana di Matteo Salvini. Come da previsioni, leggi qui, la sua tappa nel Sannio è in programma per Domani. Rispetto alle indicazioni iniziali, però, è cambiata la location: per il segretario della Lega nessuna iniziativa politica nel capoluogo, per ragioni logistiche, ma una visita all’azienda vinicola ‘Fontanavecchia’ a Torrecuso dove Salvini incontrerà gli imprenditori del comparto agricolo e vitinicolo sannita. L'articolo Domani Salvini nel Sannio, in agenda un’iniziativa a Torrecuso proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

