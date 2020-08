Combustione di residui vegetali, altre due persone denunciate (Di lunedì 24 agosto 2020) altre due denunce da parte dei Carabinieri Forestali per violazione alle norme in materia ambientale previste dal Decreto Legislativo 152/2006. Si tratta di un uomo ed una donna che, nonostante il ... Leggi su avellinotoday

occhio_notizie : Aiello del Sabato e Marzano di Nola, combustione di residui vegetali: due persone denunciate - bassairpinia : AIELLO DEL SABATO E MARZANO DI NOLA (AV) – COMBUSTIONE DI RESIDUI VEGETALI: DUE PERSONE DENUNCIATE DAI CARABINIERI… - irpiniatimes1 : COMBUSTIONE DI RESIDUI VEGETALI: DUE PERSONE DENUNCIATE DAI CARABINIERI FORESTALI - ABIMAGE : Forino (AV) - Combustione di residui vegetali. Denunciato dai CC Forestali Ancora una denuncia da parte dei Carabin… - ABIMAGE : Forino (AV) - Combustione di residui vegetali. Denunciato dai CC Forestali -

Ultime Notizie dalla rete : Combustione residui

Irpinia24

Altre due denunce da parte dei Carabinieri Forestali per violazione alle norme in materia ambientale previste dal Decreto Legislativo 152/2006. Si tratta di un uomo ed una donna che, nonostante il div ...Aiello del Sabato e Marzano di Nola- Altre due denunce da parte dei Carabinieri Forestali per violazione alle norme in materia ambientale previste dal Decreto Legislativo 152/2006. Si tratta di un uo ...