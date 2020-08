Anticipazioni Beautiful Puntate 31/08 – 04/09 2020: Il Dolore delle Logan! (Di lunedì 24 agosto 2020) Anticipazioni Beautiful Trama Puntate da lunedì 31 Agosto a venerdì 4 Settembre 2020: Brooke e Katie provano a far cambiare idea a Hope! Anticipazioni Beautiful: Katie e Brooke disapprovano la scelta di Hope di sposare Thomas, mentre Xander viene minacciato dopo aver scoperto una terribile verità. Ridge chiede a Liam di concentrarsi solo su Steffy e sulle bambine… Delusioni, scelte drastiche, scoperte agghiaccianti, minacce… Le nuove Anticipazioni Beautiful, quelle riguardanti la trama delle Puntate in onda da lunedì 31 Agosto a venerdì 4 Settembre 2020, hanno tutte le carte in regola per stupirci! Sappiamo che Hope accetterà di sposare Thomas ed ... Leggi su uominiedonnenews

