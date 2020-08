Amatrice, 4 anni dopo. Conte: 'Giuste proteste, ora ricostruzione veloce' (Di lunedì 24 agosto 2020) Nella commemorazione il ricordo delle vittime ma anche i problemi nella ricostruzione delle zone colpite dal sisma nel 2016. Mattarella: 'ricostruzione incompiuta' Leggi su tg.la7

