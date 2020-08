Sampdoria: Linetty al Torino, manca solo ufficialità (Di domenica 23 agosto 2020) ANSA, - GENOVA, 23 AGO - La Sampdoria saluta il centrocampista polacco Karol Linetty: definita la trattativa per la cessione a titolo definitivo al Torino. Il club granata per il giocatore verserà ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - GENOVA, 23 AGO - La Sampdoria saluta il centrocampista polacco Karol Linetty: definita la trattativa per la cessione a titolo definitivo al Torino. Il club granata per il giocatore verserà qu ...

OBIETTIVI, Linetty ha trovato accordo con Toro

Secondo colpo del Torino, che dopo l'arrivo a titolo definitivo del laterale Ricardo Rodriguez dal Milan ha chiuso anche per il centrocampista polacco Karol Linetty. A riportarlo è Sky Sport, secondo ...

