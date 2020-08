Milano. Nuovi interventi in via Toce, via Tripoli e in piazzetta Capuana (Di domenica 23 agosto 2020) Cantieri di urbanistica tattica in corso. Conclusi da poco gli interventi in via Pacini e piazza Ferrara, che hanno visto la realizzazione di Nuovi marciapiedi e attraversamenti e la posa di panchine, fioriere, rastrelliere e tavoli da pic-nic, il progetto Piazze Aperte fa tappa all’Isola, a Bande Nere e a Quarto Oggiaro per realizzare tre Nuovi interventi. “Il progetto Piazze aperte si lega fortemente a Strade aperte, con l’obiettivo di creare sempre più spazi pubblici vivibili e sicuri per i cittadini – dichiarano gli assessori Pierfrancesco Maran (Urbanistica) e Marco Granelli (Mobilità) -. Tutti gli interventi che stiamo facendo, e che realizzeremo in autunno, derivano da proposte di cittadini, associazioni e scuole, che hanno aderito con entusiasmo alla ... Leggi su laprimapagina

eziomauro : Nuovi contagi, il virus ora è giovane: il 50 per cento dei positivi è under 24 - Open_gol : Anche la situazione delle terapie intensive si va modificando, e il più giovane è un 17enne della Bergamasca al Pol… - SkyTG24 : Coronavirus, a Bergamo zero nuovi casi: prima volta da inizio pandemia - lavoroinrete : Nuovi #annunci di #lavoro a #Milano - infoitinterno : Nuovi casi di coronavirus, a Milano un contagiato su due ha meno di 24 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Milano Nuovi Coronavirus, a Milano quasi la metà dei nuovi positivi ha meno di 24 anni. L’Ats: «In città più attenti che in vacanza» Open il piano del Comune di Milano per far rientrare suoi dipendenti a casa

In molti, tra chi si era trasferito a Milano per lavoro, hanno deciso di fare ritorno nelle ... per Palazzo Marino – è di tornare a timbrare il cartellino. Ma con un nuovo ritmo, come ha spiegato ...

MILLE CONTAGI, LOCKDOWN REGIONI?/ Pregliasco: non ha senso, pensiamo a fare tamponi

Governo e grandi media puntano sul rialzo dei contagi e De Luca ipotizza di chiudere la Campania. Opzioni per ora senza fondamento, spiega il virologo Vedendo il dato dei contagi di ieri – 1.071 nuovi ...

In molti, tra chi si era trasferito a Milano per lavoro, hanno deciso di fare ritorno nelle ... per Palazzo Marino – è di tornare a timbrare il cartellino. Ma con un nuovo ritmo, come ha spiegato ...Governo e grandi media puntano sul rialzo dei contagi e De Luca ipotizza di chiudere la Campania. Opzioni per ora senza fondamento, spiega il virologo Vedendo il dato dei contagi di ieri – 1.071 nuovi ...