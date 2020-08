Lukaku attacca: “L’Inter non è morta, avanti in questa direzione” (Di domenica 23 agosto 2020) Romelu Lukaku è stato, suo malgrado, il protagonista nel bene e nel male della finale di Europa League. Sua la rete del vantaggio per l'Inter. Sempre suo l'autogol che ha condannato i nerazzurro. L'attaccante belga ha vissuto una serata davvero difficile da dimenticare.caption id="attachment 1005179" align="alignnone" width="1024" Lukaku (getty images)/captionRINGRAZIAMENTOLukaku ha deciso di rompere il silenzio sui social a modo suo: "Prima di tutto voglio dire grazie per tutto quello che avete fatto per me e la mia famiglia. Quest'anno come squadra siamo cresciuti molto insieme ed è un onore rappresentare un club che amo da quando sono bambino. Sì, quello che è successo nel finale mi ha fatto incazzare, ma mi batterò. Non ho mai avuto niente nel modo più semplice nella vita, ... Leggi su itasportpress

