Checco Zalone: "Ragazzi fate i bravi con la mascherina" - (Di domenica 23 agosto 2020) "fate i bravi, con la mascherina! E mi raccomando, distanziatevi... dal film proprio!". Con queste parole in un divertente video Checco Zalone ha invitato tutti i Ragazzi italiani e in particolare quelli che saranno stasera al cinema America per la proiezione gratuita del suo film "Tolo Tolo" ad usare le giuste precauzioni contro il covid. La proiezione, al Porto Turistico di Ostia alle 21,15 è l'ultimo appuntamento con "Il Cinema in Piazza", che proseguirà poi a Trastevere fino al 30 agosto in compagnia di tanti ospiti tra cui Carlo Verdone e Paolo Virzì Roberta Damiata cinema Persone: Checco ... Leggi su ilgiornale

