Positivo in classe, decisione tocca ad Ats Possibile quarantena per allievi e docenti (Di sabato 22 agosto 2020) La scuola dovrà comunicare i casi di contagio all’Azienda di tutela della salute che dovrà gestire le fasi successive. Il ritorno in aula dopo due tamponi negativi. Dal 24 agosto help desk per gli istituti. Leggi su ecodibergamo

SkyTG24 : Scuola, Azzolina: 'Se studente positivo al Covid, possibile quarantena per la classe' - Ladygalga1 : RT @AUT2008: #scuola: in classe di mia figlia c'è un positivo, Elena va in quarantena senza tampone, è positiva e contagia la famiglia...a… - Ladygalga1 : RT @SernaFuribondo: #scuola Lo sanno al ministero che i prof vedono più classi al giorno? Se va in quarantena la classe con un positivo e i… - sharondeluca5 : RT @ImolaOggi: Conte: 'Sulla scuola garantisco io'. #Scuola: con un alunno positivo tutta la classe va in quarantena (apre il 14 settembre… - sharondeluca5 : RT @AUT2008: #scuola: in classe di mia figlia c'è un positivo, Elena va in quarantena senza tampone, è positiva e contagia la famiglia...a… -

Ultime Notizie dalla rete : Positivo classe Un positivo in classe? La scuola non chiude QUOTIDIANO.NET Coronavirus, si va verso i mille contagi al giorno. De Luca: "Governo valuti il ritorno alla parziale chiusura delle Regioni"

Il virus non rallenta più. Anzi, corre spedito verso i mille contagi al giorno. Numeri già visti lo scorso 14 maggio, quando in piena emergenza Covid si registravano però numeri ancora più drammatici ...

Juventus, i volti nuovi e quelli con le valigie. Arthur non arriverà con l'auto: patente ritirata per 8 mesi

Penultimo giorno di vacanza per la Juventus prima di ripartire con il raduno di lunedì alla Continassa e dare il via a una stagione anomala. Diciassette giorni dopo la delusione Champions, e l'avvicen ...

Il virus non rallenta più. Anzi, corre spedito verso i mille contagi al giorno. Numeri già visti lo scorso 14 maggio, quando in piena emergenza Covid si registravano però numeri ancora più drammatici ...Penultimo giorno di vacanza per la Juventus prima di ripartire con il raduno di lunedì alla Continassa e dare il via a una stagione anomala. Diciassette giorni dopo la delusione Champions, e l'avvicen ...