Milan, prima amichevole contro il Novara: scelta la data Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'incontro si disputerà al centro sportivo di Carnago il prossimo 2 settembre , ad una settimana dall'inizio della preparazione per Pioli e compagnia.

Ultime Notizie dalla rete : Milan prima Milan: prima il rinnovo di Ibrahimovic, poi assalto a Bakayoko TUTTO mercato WEB Giampaolo: "Non mi hanno dato tempo"

Il nuovo allenatore del Torino Marco Giampaolo ha parlato nel corso della conferenza stampa di presentazione. "E' una bella sfida, tra la pensione dorata al Milan e assumersi di nuovo delle responsabi ...

Calciomercato Napoli: affare con l’Arsenal in arrivo

Napoli e il Lilla erano stati chiarissime sull’operazione, per chiudere l’acquisto di Gabriel sarebbe stato indispensabile, per De Laurentiis, cedere Koulibaly magari al City in tempi brevi. Tuttavia ...

