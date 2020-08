Linee guida rientro a scuola a settembre, cosa fare e cosa no in vista della ripartenza (Di sabato 22 agosto 2020) Il ritorno a scuola a settembre è ormai dietro l'angolo, con i preparativi che vanno avanti da diversi mesi. E più di metà anno che gli alunni sono ormai lontani dagli edifici scolastici, e il ritorno alle normali attività è uno dei punti fermi nei piani del governo. Un'organizzazione di certo non semplice, vista la mole di studenti che si muoverà con il ritorno tra i banchi. E con il rischio di nuovi focolai e dei contagi che immancabilmente tornerà a salire. Si prova quindi a rendere il tutto il meno pericoloso possibile, con le raccomandazioni che restano sempre le stesse anche in vista del ritorno a scuola a settembre. Distanziamento interpersonale che in sostanza si rifletterà sugli spazi necessari per permettere ... Leggi su optimagazine

Scuola, ecco le linee guida in caso di contagi: ma su quarantena e didattica a distanza restano nodi irrisolti

Tra meno di una settimana – probabilmente giovedì prossimo – finalmente le squadre dilettanti conosceranno la composizione dei gironi di una stagione che si profila inedita sotto ogni punto di vista.

Oms: Mascherine a partire dai 12 anni quando non c’è il distanziamento sociale

L’Oms ha raccomandato ai ragazzi sopra i 12 anni di indossare le mascherine negli stessi contesti degli adulti, come misura per contenere la pandemia in assenza di possibilità di distanziamento social ...

