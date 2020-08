La Turchia in Tripolitania (Di sabato 22 agosto 2020) Haftar ha già risposto alle mosse della Turchia in Libia, tutte pesantemente in sostegno al governo di Al Serraj, con varie mosse: il 27 aprile scorso, Haftar ha dichiarato del tutto nullo c l’”Accordo Politico Libico”, scritto nel dicembre 2015 e poi ripresentato da Ghassan Salamè, l’inviato Onu per la Libia, nel 2017. Una mossa che gli stessi alleati di Haftar nell’Est libico hanno interpretato negativamente. Perché li ha lasciati privi di ogni immagine e potere internazionale, per quanto limitato. Altro timore di Haftar, ora che, però, non ha più la netta superiorità militare sul campo, è che i suoi alleati, che già non hanno apprezzato la sua mossa, sull’”Accordo Politico Libico”, ovvero quelli della House of Representatives, il Parlamento autonomo di Tobruk ... Leggi su ildenaro

Ankara vuole la piena inclusione dell’Algeria, del Qatar, della Tunisia, nel processo di pace in Libia, mossa che sarebbe stata ovvia per Roma ma, si sa, per pensare ci vuole il cervello Haftar ha già ...

