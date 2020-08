GP Stiria qualifiche Moto3: prima pole per Rodrigo (Di sabato 22 agosto 2020) Gabriel Rodrigo emerge da una sessione di qualifiche caotica del GP di Stiria Moto3. L’argentino del team Gresini partirà domani davanti a tutti, con Raul Fernandez e Tastuki Suzuki in prima fila. La seconda linea trova un posto per Tony Arbolino, velocissimo fin dalla mattinata. Il pilota del Team Snipers precede Celestino Vietti e John McPhee, il meglio piazzato tra i pretendenti al titolo mondiale. Mondiale che è comandato da Albert Arenas, soltanto nono in questa qualifica. Due piazze più avanti troviamo Dennis Foggia, al suo miglior risultato in prova. Deludono gli altri italiani. Niccolò Antonelli e Stefano Nepa sono 15esimo e 15esimo rispettivamente. Andrea Migno cade due volte ed è 22esimo, con Riccardo Rossi e Romano Fenati subito davanti a lui. ... Leggi su sport.periodicodaily

