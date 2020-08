Fiorentina, Commisso: “Vorrei tornare a Firenze per abbracciare tutti” (Di sabato 22 agosto 2020) “Vorrei riuscire a tornare a Firenze ad abbracciare tutti, a cominciare da mio figlio Giuseppe, i nostri ragazzi e ragazze e soprattutto i nostri unici tifosi“. Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, commenta così l’ottima vittoria per 4-0 da parte della viola contro l’Inter nella prima giornata della Serie A femminile. Il numero uno della Fiorentina è bloccato negli Stati Uniti da oltre 5 mesi a causa dell’emergenza sanitaria: “Da quando siamo arrivati a Firenze abbiamo dedicato molta attenzione anche al calcio femminile, crediamo in questo movimento e il nostro prossimo Centro Sportivo di Bagno a Ripoli, sempre che la burocrazia me lo lasci fare, sarà uno dei primi in Europa ad ospitare donne e uomini ... Leggi su sportface

