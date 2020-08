Escalation di violenza ad Avellino, colpi di pistola a Rione Aversa (Di sabato 22 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Continua l’Escalation di violenza ad Avellino. Dopo l’agguato di giovedì in Via Visconti, nella tarda serata di ieri sono stati esplosi dei colpi di pistola in aria, a Rione Aversa. colpi esplosi nei pressi di un circolo privato. Non si registrano danni o feriti. Alcuni residenti hanno riferito agli agenti di aver visto esplodere i colpi da due persone a bordo di uno scooter. Sul posto Polizia e Carabinieri che indagano su più fronti. Lo spettro della faida aleggia sulla città. Nelle scorse il Prefetto di Avellino, Paola Spena, ha disposto maggiori controlli per il capoluogo. Non è escluso che nelle prossime ore il ... Leggi su anteprima24

