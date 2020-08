Coronavirus, superati i mille nuovi contagi: +1.071 casi in 24 ore. Non accadeva dal 12 maggio. Calano i ricoveri in terapia intensiva (Di sabato 22 agosto 2020) Non si ferma l’impennata di contagi da Coronavirus in Italia: sono 1.071 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Era dal 12 maggio, cioè da prima della riapertura di bar, negozi e ristoranti, che non si superava quota mille. Sono 3 i morti, dato in calo a fronte dei 9 registrati venerdì. Tornano a salire pure i tamponi: 77mila, oltre 5mila in più rispetto a ieri. I dati del ministero della Salute confermano che la Regione peggiore è il Lazio (+215), al suo record dall’inizio della pandemia. Seguono la Lombardia, con 185 nuovi contagi, il Veneto (+160) e l’Emilia Romagna (+80). Al Sud i numeri peggiori si registrano in Campania, con 61 persone infette in più rispetto a ieri, Sicilia ... Leggi su ilfattoquotidiano

