Caldoro contro De Luca: “Non va chiusa la regione, va chiuso lui” (Di sabato 22 agosto 2020) Nella giornata di ieri, datata 21 agosto, Stefano Caldoro ha fatto una nuova dichiarazione contro De Luca. Il rivale politico dell’attuale presidente della regione Campania ha notato le difficoltà di quest’ultimo nella gestione del COVID. E come ogni buon rivale ne ha subito approfittato. PAROLE FORTI – Di certo governare un’intera regione, come del resto … L'articolo Caldoro contro De Luca: “Non va chiusa la regione, va chiuso lui” Leggi su dailynews24

PetrazzuoloF : RT @AnnaLeonardi1: Non è una foto fake. È la campagna elettorale che la destra campana sta facendo contro @VincenzoDeLuca a favore di Caldo… - danieledv79 : RT @AnnaLeonardi1: Non è una foto fake. È la campagna elettorale che la destra campana sta facendo contro @VincenzoDeLuca a favore di Caldo… - AnnaLeonardi1 : Non è una foto fake. È la campagna elettorale che la destra campana sta facendo contro @VincenzoDeLuca a favore di… - Yogaolic : @_DAGOSPIA_ Quanto rosicano?????? nel frattempo le inchieste contro De Luca supportate dalla combriccola di Caldoro, c… - vaniacavi : RT @MinutemanItaly: @cirovarriale1 @lucabattanta @valy_s 46 a 40 ultimo sondaggio di circa una settimana fa, e Caldoro in rimonta, e non si… -