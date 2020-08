Caldo: record consumi di frutta e verdura per combattere l’afa (Di sabato 22 agosto 2020) “La settimana più bollente ha cambiato i consumi degli italiani con il record della frutta e verdura portata a tavola dagli italiani durante l’anno che aumenta del 10% rispetto alla settimana precedente, ma un balzo si registra anche per i gelati, la birra e l’acqua che aiutano a combattere la grande afa“: è quanto stima la Coldiretti in riferimento all’impatto sugli acquisti dell’ondata di grande Caldo che ha investito la Penisola sulla base delle indicazioni dei mercati degli agricoltori di Campagna Amica. “L’andamento positivo dei consumi oltre che dai cambiamenti climatici è spinto anche – sostiene la Coldiretti – dalle preferenze alimentari di giovani e meno giovani che fanno ... Leggi su meteoweb.eu

CristinaCmr : RT @ultimenotizie: Sono già oltre 100mila le persone che sono state costrette ad abbandonare le loro case in #California, teatro da giorni… - Veronicayesss : RT @ultimenotizie: Sono già oltre 100mila le persone che sono state costrette ad abbandonare le loro case in #California, teatro da giorni… - FogliFabiana : RT @ultimenotizie: Sono già oltre 100mila le persone che sono state costrette ad abbandonare le loro case in #California, teatro da giorni… - LuigiF97101292 : RT @bonnie379: Si parla molto del caldo record nella Death Valley, in California, come al solito idiozie. La temperatura record resta que… - LuigiF97101292 : RT @ansa_ambiente: Secondo quanto riporta il Los Angeles Times, nella #DeathValley si sono superati i 54,4° questo fine settimana, la tempe… -

Ultime Notizie dalla rete : Caldo record Caldo, è boon di frutta per difendersi dall’afa: Gli alimenti per combattere il caldo

La settimana più calda ha cambiato i consumi degli italiani con il record della frutta e verdura portata a tavola dagli italiani durante l’anno che aumenta del 10% rispetto alla settimana precedente, ...

La California in fiamme chiede aiuto all'Australia: 100mila sfollati e 5 morti

Sono ormai quasi sei giorni che le fiammo stanno distruggendo la California. I grandi incendi, provocati da migliaia di fulmini, sono stati poi alimentati da venti e caldo record che tocca anche i 50 ...

La settimana più calda ha cambiato i consumi degli italiani con il record della frutta e verdura portata a tavola dagli italiani durante l’anno che aumenta del 10% rispetto alla settimana precedente, ...Sono ormai quasi sei giorni che le fiammo stanno distruggendo la California. I grandi incendi, provocati da migliaia di fulmini, sono stati poi alimentati da venti e caldo record che tocca anche i 50 ...