Alexei Navalny è arrivato all’ospedale Charite di Berlino (Di sabato 22 agosto 2020) Aleksej Navalny l’attivista e oppositore russo è stato trasferito dall’ospedale di Omsk in Siberia dove si trovava ricoverato all’Ospedale Charitè di Berlino. Sarà sottoposto a cure adeguate per presunto avvelenamento. Alexei Navalny è arrivato all’ospedale Charite di Berlino. Autorizzato il trasporto a Berlino I medici fino a ieri non erano d’accordo sul trasferimento di Aleksej perchè le sue condizioni erano instabili. L’aereo attrezzato da ambulanza è partito questa mattina con a bordo Navalny ed è stato pagato dalla Ong tedesca Cinema for Peace. Navalnj era ricoverato in terapia intensiva da giovedì scorso dopo essersi sentito male ... Leggi su quotidianpost

