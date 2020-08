Trapani, sindaco Pd nega sbarco a nave quarantena con clandestini (Di venerdì 21 agosto 2020) Trapani, 21 ago – Sale la tensione in Sicilia dove anche i sindaci dem si ribellano al governo giallofucsia per i continui sbarchi di clandestini e per le navi quarantena con a bordo immigrati contagiati. E’ il caso di Trapani, dove il sindaco Pd Giacomo Tranchida ha negato lo sbarco alla nave di quarantena “Aurelia”, che ha fatto rotta per Augusta, in provincia di Siracusa. E per il leader della Lega Matteo Salvini la decisione di “dirottare” la nave dall’altra parte dell’isola è una ritorsione, visto che ad Augusta c’è il sindaco grillino. L’ordinanza anti-sbarco del sindaco dem Questi i fatti. ... Leggi su ilprimatonazionale

