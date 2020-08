Traffico Roma del 21-08-2020 ore 19:30 (Di venerdì 21 agosto 2020) Luceverde Roma mai provati dalla redazione e buonasera e Studio Stefano Baiocchi non molte le novità non monto anche al Traffico registrato al momento nessun problema sul Raccordo Anulare consolare in questa giornata Purtroppo è caratterizzata da diversi incendi incendi che hanno interessato alcune aree dell’hinterland è proprio un incendio segnalato al momento in via della stazione di Cesano all’altezza di via Anguillarese raccomandiamo le dovute attenzioni e per le conseguenze di un altro incendio si è resa necessaria una chiusura al Traffico di via Luigi Montanarini in corrispondenza di Ponte Guttuso polizia locale Ci segnala un incidente sul lungotevere Arnaldo da Brescia all’altezza di via Margherita di Savoia possibili disagi in direzione del Flaminio incidente anche al Trieste ... Leggi su romadailynews

Roma, 21 ago. (Adnkronos) - Anas ha programmato un intervento di manutenzione straordinaria del viadotto Montecrevola, sulla statale 33 del Sempione, nel comune di Crevoladossola, in provincia di Verb ...

Venerdì di fuoco, serie di roghi in città da La Rustica alla Pontina: 50 interventi tra Roma e provincia

Roma brucia ancora. Dalle 12 di venerdì 21 agosto nella Capitale si sono aperti diversi scenari di fuoco. Sono quelli più rilevanti secondo quanto riscontrato da RomaToday, tutti in zona differenti de ...

