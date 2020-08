Traffico Roma del 21-08-2020 ore 08:30 (Di venerdì 21 agosto 2020) Luceverde Roma una buona giornata ben trovati all’ascolto Ina studio Daniele guerrisi circolazione è scarsa in queste ore sulla rete viaria della capitale al della Vittoria se è chiusa via Edmondo De Amicis il cosiddetto K2 a scendere da via della Camilluccia viale dello Stadio Olimpico per lavori sulle condutture d’acqua lavori in corso anche a San Giovanni fino al 30 settembre cambiamenti per la viabilità in largo Brindisi via Taranto attenzione quindi alla segnaletica possibili rallentamenti sempre per lavori in via di Boccea all’altezza di via di Monastero dove si circola a senso unico alternato senso unico alternato e carreggiata ridotta anche in via della Pisana tra il raccordo è via Ponte Pisano lavori che termineranno il prossimo 29 agosto Per quanto riguarda il trasporto pubblico sulla linea B della metropolitana ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 21-08-2020 ore 08:00 RomaDailyNews Incidente sulla Litoranea, scontro tra auto e moto davanti ai Cancelli: morto un uomo

Nuova tragedia sulle strade di Roma. Fatale questa volta un incidente stradale sulla Litoranea, la strada che collega Ostia a Torvaianica in entrambe le direzioni d'estate molto trafficata anche perch ...

Bolivia, ex presidente Morales accusato di stupro

Roma, 21 ago. (askanews) - Il ministero della Giustizia boliviano ha presentato una denuncia nei confronti dell'ex presidente Evo Morales per stupro e traffico di esseri umani. Lo scrive oggi la BBC.

