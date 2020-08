Siviglia – Inter: 3 – 2, Diego Carlos regala la vittoria (Di venerdì 21 agosto 2020) Cronaca Siviglia – Inter Primo tempo La finale di Uefa Europa League inizia con il botto. Al terzo minuto Romelu Lukaku supera in velocità Diego Carlos. Il centrale del Siviglia tira giù il belga. L’arbitro fischia calcio di rigore per l’Inter. Il penalty lo batte Romelu Lukaku che spiazza con il piatto il portiere. Siviglia-Inter 0 – 1. Il pareggio degli spagnoli non si fa attendere, al 12′ pareggiano. Jesus Navas crossa dalla linea di fondo e Luuk De Jong anticipa tutti facendo secco Handanovic. Al Siviglia il risultato va stretto ed inizia ad attaccare. De Jong firma la doppietta al minuto 33. Questo quando Banega da calcio di punizione disegna una parabola, che l’olandese deve ... Leggi su sport.periodicodaily

Inter : ?? | FISCHIO FINALE Il match termina dopo 6 minuti di recupero, il Siviglia vince l'Europa League #SivigliaInter… - SkySport : L'INTER SFIDA IL SIVIGLIA ? 'Torna a giocare una finale europea dopo 10 anni?' 'Vogliamo dare una gioia al popolo… - Corriere : Conte ha costruito la squadra più forte d’Italia. Adesso deve crescere del tutto anche ... - isamiccoli52 : RT @Boboj29: Siviglia 3 Inter merda 2 Inter e interisti andate tutti AFFANCULO - BuonAndrew : RT @Andrea_DiCarlo: Ha vinto una squadra di una normalità imbarazzante, senza campioni, con tanti buoni giocatori che hanno passato la loro… -