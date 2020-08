Riot prevede contromisure contro gli spari a raffica nel prossimo patch (Di venerdì 21 agosto 2020) E’ tempo di novità e di aggiornamenti per Valorant, lo spara tutto tattico prodotto e lanciato sul mercato da Riot Games agli inizi di giugno. In particolare secondo rumors molto attendibili ed affidabili nel prossimo patch sarà prevista una contromisura nei confronti dei così detti Stream-Snipers ossia i cecchini scelti che sparano a raffica. Questa tattica molto spesso contribuisce a rovinare l’ambiente di gioco e per questo Riot ha deciso di intervenire. Nel frattempo molti giocatori professionisti di esports hanno fatto video su Twitch per spiegare quale è il loro metodo per eliminare questi giocatori fastidiosi. Per questo aggiornamento bisognerà però attendere il prossimo patch dato che ... Leggi su esports247

esports247_it : Riot prevede contromisure contro gli spari a raffica nel prossimo patch -

Ultime Notizie dalla rete : Riot prevede Valorant, in arrivo modalità Deathmatch, Killjoy, skin e un nuovo battle pass con l’Atto 2 GamingTalker Nadja Tolokonnikova, Pussy Riot è sovvertire

All’età di 22 anni, madre di una bambina piccola, Nadezhda Tolokonnikova, detta Nadja ha passato quasi due anni ai lavori forzati nel gulag di Putin dopo essere stata condannata in seguito alla perfor ...

All’età di 22 anni, madre di una bambina piccola, Nadezhda Tolokonnikova, detta Nadja ha passato quasi due anni ai lavori forzati nel gulag di Putin dopo essere stata condannata in seguito alla perfor ...