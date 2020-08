Referendum, è scontro fra partiti IV: libertà di voto. M5S non molla (Di sabato 22 agosto 2020) Il Referendum sul taglio del numero dei parlamentari continua ad alimentare il dibattito politico e non lascia tregua nemmeno in questi pochi giorni che preludono all'apertura delle Camere, il primo di settembre. Fra le forze politiche e' scontro, anche se il partito di Matteo Renzi, in prima fila nella scorsa legislatura sulle riforme costituzionali, annuncia che lascera' liberta' di voto Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

Riepiloghiamo. Il 14 settembre riapriranno le scuole. Il 20 e il 21 febbraio si svolgeranno elezioni in sette regioni, 1184 comuni e il referendum per la conferma della riduzione dei parlamentari da 9 ...

Per il M5S il referendum del 20 e 21 settembre sul taglio del numero dei parlamentari è la madre di tutte le battaglie anti-casta, un epico scontro come quello che vide protagonisti i 300 di Leonida c ...

