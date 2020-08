Potere al Popolo, un’operaia guida la lista a Napoli (Di venerdì 21 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – È un’operaia a guidare la lista di Potere al Popolo a Napoli che vede candidato presidente alla Regione Campania, Giuliano Granato. Si tratta di Nunzia Amura operaia in Alenia Leonardo e anche RSU con la Fiom in fabbrica. Tra i candidati anche gli ex attivisti e già candidati del M5s Clementina Sasso e Marco Manna. La prima di Torre del Greco, astronoma e ricercatrice presso l’Osservatorio di Capodimonte. Il secondo camionista, fondatore dei primi Meet Up in provincia di Napoli. In campo con Pap anche l’ex presidente della decima municipalità, Fabio Tirelli. I nomi: Giuliano Granato Mariema Faye Marco Manna Clementina Sasso Marzia Pirone Gennaro Tesone Fabio Tirelli Franco Di ... Leggi su anteprima24

pierofassino : In #Bielorussia c’è un popolo che combatte per la libertà contro i brogli elettorali, le violenze della polizia e u… - AlbertoBagnai : In questo modo il potere esecutivo è sostanzialmente privo di responsabilità politica. Un modo per porre rimedio c’… - rosannatanzini : @AlbertoBagnai @CremaschiG potere a quale popolo? A quello che state importando a tanto al chilo? - simonebaldelli : RT @simonebaldelli: I grllini a chiacchiere sostengono la democrazia diretta, ma poi criticano chi ha firmato per chiedere il #Referendum20… - nazza377 : RT @Triplete12: @NicolaRaiano Assolutamente si. Non vogliamo essere schiavi dei DPCM e del governo di emergenza. Quello in carica è il gov… -

Festa nazionale di Casapound a Grosseto, Potere al popolo: «Da Pd e Anpi un silenzio assordante

