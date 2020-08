Lucifer: Stagione 5, su Netflix in streaming da oggi (Di venerdì 21 agosto 2020) Lucifer torna su Netflix in streaming a partire da oggi 21 agosto nel super catalogo: disponibile online tutti gli episodi della quinta Stagione dello show! Dopo Ferragosto il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco grazie all'arrivo dei nuovi episodi di Lucifer: ad arrivare in streaming oggi è la quinta Stagione dello show con Tom Ellis, la penultima per lo stuolo di fan in grande attesa. Come abbiamo potuto vedere dal trailer di Lucifer 5, mentre il nostro Re degli Inferi è bloccato ai piani bassi a regnare sui dannati, Michael, il suo gemello, se ne andrà in giro per un po' facendo finta di essere lui. Questo comporterà, su un piano tecnico, un doppio forzo ... Leggi su movieplayer

