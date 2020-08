Euphoria potrebbe avere un episodio extra in attesa di poter girare la seconda stagione (Di venerdì 21 agosto 2020) Zendaya anticipa un episodio extra di Euphoria in attesa della seconda stagione La pandemia da Covid-19 sta condizionando tutto il mondo senza escludere le produzioni televisive. Serie tv che non ripartono, pilot mai girati, i danni sono incalcolabili soprattutto per chi lavora in questo settore. Senza dimenticare gli spettatori che rischiano di dover aspettare a lungo per avere nuovi episodi della propria serie preferita finendo così, gli spettatori americani, per scoprire produzioni in lingue “sconosciute”. Le produzioni provano così a tappare i buchi in modo creativo se non si riesce ancora a ripartire. Così Zendaya fresca di nomination agli Emmy per Euphoria annuncia a Ben Platt conduttore per un giorno del Jimmy ... Leggi su dituttounpop

darkvsel : Bella thorne potrebbe entrare nel cast di euphoria e sinceramente l'idea non mi piace, poi spero non aggiungano tro… - Iososcioccobas1 : c'è euphoria in tendenza non lo apro perché potrebbe spoilerarmi qualcosa quindi voglio solo dire che la sto amando -

Ultime Notizie dalla rete : Euphoria potrebbe Euphoria potrebbe avere un episodio extra in attesa di poter girare la seconda stagione Dituttounpop Prima di Euphoria 2 ci sarà un “episodio ponte”, le anticipazioni di Zendaya

La sosta forzata cui Hollywood è sottoposta da mesi ha costretto al rinvio una grossa fetta delle serie tv previste per la seconda parte dell’anno, e fra queste anche Euphoria 2. I nuovi episodi del t ...

Zendaya svela un episodio speciale prima di Euphoria 2? Ecco cosa ha detto la star!

La serie TV prodotta da HBO ha subito conquistato milioni di telespettatori: mentre aspettiamo ulteriori informazioni sulla seconda stagione di Euphoria, vi segnaliamo questa intervista alla protagoni ...

La sosta forzata cui Hollywood è sottoposta da mesi ha costretto al rinvio una grossa fetta delle serie tv previste per la seconda parte dell’anno, e fra queste anche Euphoria 2. I nuovi episodi del t ...La serie TV prodotta da HBO ha subito conquistato milioni di telespettatori: mentre aspettiamo ulteriori informazioni sulla seconda stagione di Euphoria, vi segnaliamo questa intervista alla protagoni ...