Covid, contagi ancora in aumento: sono 947 in un giorno, 9 le vittime (Di venerdì 21 agosto 2020) Forte aumento dei casi di coronavirus in Italia , dove si contano 947 nuovi positivi nelle ultime 24 ore nonostante il calo dei tamponi: ne sono stati effettuati 71.996, cioè 5.446 in meno rispetto a ... Leggi su tgcom24.mediaset

