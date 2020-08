Conte: “Non c’è astio, ma vedute diverse” (Di sabato 22 agosto 2020) Antonio Conte continua la disamine nel post match contro il Siviglia ai microfoni di Sky Sport: “Se alcune situazioni devono influire sulla famiglia non va più bene. È giusto cercare di, ma a tutto c’è un limite. Sarò sempre grato alle persone che mi hanno dato l’opportunità, per fare un’annata bella e un percorso bello. Ma al tempo stesso è stata tosta”. Foto: Inter twitter L'articolo Conte: “Non c’è astio, ma vedute diverse” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

AMorelliMilano : Episodio gravissimo, come gravissimo è il silenzio di #DiMaio, di #Conte e del #Tg1. La #Libia, molto probabilmente… - NicolaPorro : #Conte addossa alle #Regioni la colpa delle riaperture delle #discoteche. Ma per @MaxDelPapa non può cavarsela così… - massimobitonci : Massimo Bitonci a Skytg24: il Governo Conte non ha fatto nulla per le nostre imprese e ieri ha fatto pagare le impo… - losqualosaltato : @Bubu_Inter Certo che è importante ma Conte sta andando a pesca con le bombe a mano. È abbastanza chiara la sindrom… - erraioo : @scandysss Nah non è adatto e costa troppo considerando che Conte non si dimetterà mai -

Ultime Notizie dalla rete : Conte “Non Azzolina: “La scuola riaprirà ma nei sindacati c’è chi sabota” Rep