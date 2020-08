Bolsonaro scambia un nano per un bambino (Di venerdì 21 agosto 2020) Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro ha inaugurato martedì una centrale elettrica nello stato di Sergipe senza alcuna misura di protezione sanitaria insieme a un piccolo gruppo di suoi fans. Tra questi c’era un uomo in giacca e cravatta affetto da acondroplasia che il presidente ha scambiato per un bambino: lo ha sollevato da terra e se lo è messo sulle spalle nel tripudio dei suoi sostenitori. Si aggrava intanto la crisi economica e politica in Brasile, secondo paese più colpito al mondo dalla pandemia dopo gli Usa con oltre 3,5 milioni di casi e 112 mila morti per il Coronavirus. In particolare, cresce la pressione sul governo di Jair Bolsonaro perché aumenti la spesa pubblica per alleviare gli effetti sull’economia della pandemia: si chiede un’estensione fino a ... Leggi su nextquotidiano

