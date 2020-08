Barcellona, Koeman e la frecciatina a Setien: “De Jong e Griezmann? Un allenatore dovrebbe…” (Di venerdì 21 agosto 2020) Non le manda a dire Ronald Koeman.Il neo tecnico del Barcellona, intervenuto ai microfoni di NOS, si è mostrato abbastanza sicuro delle proprie idee di gioco che applicherà alla compagine blaugrana. L'ex calciatore olandese si è concentrato soprattutto sulle situazioni tattiche riguardanti Frenkie de Jong e Antoine Griezmann, lanciando una critica al precedente allenatore Quique Setién: "Dove farò giocare De Jong? Sicuramente nella stessa posizione nella quale gioca con la Nazionale olandese. Una volta ho visto una partita del Barcellona e l’ho visto in un’altra posizione. Ecco, io non farò mai una cosa del genere. Credo che se hai investito così tanto su un calciatore tu debba metterlo nella sua ... Leggi su mediagol

