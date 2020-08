Amedeo Grieco, il dolore per la madre: “Piango da due mesi in bagno” (Di venerdì 21 agosto 2020) Amedeo Grieco, comico del duo Pio e Amedeo, si è svelato senza filtri, raccontando il profondo dolore provato per la perdita dell’amata madre venuta a mancare a metà giugno. Sono passati due mesi da quando la 57enne si è spenta a causa di una grave malattia. In Amedeo ha lasciato un vuoto incolmabile, una sofferenza … L'articolo Amedeo Grieco, il dolore per la madre: “Piango da due mesi in bagno” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

