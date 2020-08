Alpinisti morti in Valle D’Aosta, recuperati due corpi (Di venerdì 21 agosto 2020) Alpinisti morti in Valle D’Aosta: sono stati recuperati due corpi, un uomo e una donna, precipitati per centinaia di metri dalla cresta del Rothorn Alpinisti morti in Valle D’Aosta: sono stati recuperati i corpi di un uomo e di una donna, precipitati per centinaia di metri dalla cresta del Rothorn, a 3150 metri, in Val d’Ayas. L’allarme era scattato ieri sera quando non sono tornati. L’ultima volta sono stati visti alle ore 13. Le ricerche sono andate avanti per tutta la notte, poi stamane c’è stato il ritrovamento grazie all’avvistamento di un elisoccorso. Le vittime erano entrambe del posto. Lui aveva 39 anni ed era esperto di montagna lei, invece, 36 ... Leggi su bloglive

