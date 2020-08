Al Billionaire focolaio di Coronavirus: 6 positivi e 50 in isolamento (Di venerdì 21 agosto 2020) PORTO CERVO, Sassari, - " Una cinquantina di dipendenti del Billionaire sono in auto-isolamento dopo i casi di positività accertati su alcuni lavoratori stagionali, con i quali sono stati a contatto ". Leggi su corrieredellosport

fanpage : Nuovo focolaio tra i dipendenti del Bilionaire: - Emanuela_Corda : ??????????? BREVE STORIA TRISTE 17 agosto 2020 Briatore indignato spara a zero contro il Governo per la chiusura delle… - SkyTG24 : Covid, al Billionaire di Briatore focolaio con 6 positivi - platanix1 : Focolaio al Billionaire: chiuso il locale, dipendenti in quarantena #Billionaire #Briatore #facciamorete @iltrumpo… - pantana21 : Focolaio al #Billionaire sei dipendenti contagiati. #Briatore :' questi gli dai da mangiare e ti ripagano così '. -