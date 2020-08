Zingaretti, al via da lunedì i test del vaccino sull'uomo (Di giovedì 20 agosto 2020) AGI - "lunedì mattina sarò allo Spallanzani perché inizia la sperimentazione sull'uomo del vaccino". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti dopo l'avvio in una struttura di Roma dei test sierologici sul personale scolastico regionale. "Lottiamo per la sicurezza della nostra comunità e di tutta l'Italia. Anche ad agosto abbiamo iniziato subito e voglio ringraziare la squadra della sanità del Lazio e tutti gli operatori per l'incredibile sforzo di questi giorni sui test e i tamponi. Nei drive in e negli aeroporti il 53% dei test fatti ai viaggiatori proviene da altre regioni o Paesi esteri: il 47% è relativo a residenti nel Lazio, il 30% è relativo a residenti in altre regioni, il 23% ... Leggi su agi

"Lunedì mattina sarò allo Spallanzani perchè inizia la sperimentazione sull'uomo del vaccino". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti dopo l'avvio in una struttura di Roma dei ...

"Lunedì mattina sarò allo Spallanzani perchè inizia la sperimentazione sull'uomo del vaccino". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti dopo l'avvio in una struttura di Roma dei ...