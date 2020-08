Segnali di allerta nell’ultimo report dell’Iss. In aumento il numero di focolai attivi. L’età media dei contagiati scende a 30 anni. La maggior parte dei casi non è di importazione (Di giovedì 20 agosto 2020) Il report settimanale della cabina delle regia regionale dell’Istituto superiore della Sanità, conferma – nel periodo 10-16 agosto – “un aumento nei nuovi casi segnalati in Italia per la terza settimana consecutiva”. “La maggior parte dei casi – si legge nel report – è stata contratta sul territorio nazionale (risultano importati da stato estero il 28,3% dei nuovi casi diagnosticati nella settimana di monitoraggio)”. E ancora: “L’età mediana dei casi diagnosticati nell’ultima settimana è di 30 anni. La circolazione avviene oggi con maggiore frequenza nelle fasce di età più ... Leggi su lanotiziagiornale

