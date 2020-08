Quali mode, restrizione diventa effettiva da Monza (Di giovedì 20 agosto 2020) La nuova direttiva tecnica che mette al bando la così detta 'Quali mode ', non diventerà operativa dal GP del Belgio . È quanto scrive il sito racefans.net , secondo il quale la restrizione diventerà ... Leggi su autosprint.corrieredellosport

AvogadroPaolo : #F1 La merdcedes non sta barando. Assolutamente. Figuriamoci. Ma dai. Impensabile. ?????? - 3dc8 : @Julio_Arnes @Delirio897J Ah beh?? ,ok, (escape mode?) Comunque non si parlava d pallone, o almeno credo. Il tema e… - infoitsport : FIA aspetta i dati dell'ERS poi vieta il 'quali mode'? - codeghino10 : RT @Motorsport_IT: #F1 | #FIA aspetta i dati dell'ERS poi vieta il 'quali mode'? - AlessandroSala1 : FIA aspetta i dati dell'ERS poi vieta il 'quali mode'? -

Ultime Notizie dalla rete : Quali mode Quali mode, restrizione diventa effettiva da Monza Autosprint.it Quali mode, restrizione diventa effettiva da Monza

La nuova direttiva tecnica che mette al bando la così detta “quali mode”, non diventerà operativa dal GP del Belgio. È quanto scrive il sito racefans.net, secondo il quale la restrizione diventerà eff ...

Eyeliner colorato 2020 e rossetto: ecco le nuove tendenze make up

Vuoi sapere qual è la vera tendenza trucco occhi e labbra 2020? E' il color rosa quarzo, una tonalità neutra, discreta ed elegante, perfetta per chi ama il make up naturale e un po' chic. Il rosa qua ...

La nuova direttiva tecnica che mette al bando la così detta “quali mode”, non diventerà operativa dal GP del Belgio. È quanto scrive il sito racefans.net, secondo il quale la restrizione diventerà eff ...Vuoi sapere qual è la vera tendenza trucco occhi e labbra 2020? E' il color rosa quarzo, una tonalità neutra, discreta ed elegante, perfetta per chi ama il make up naturale e un po' chic. Il rosa qua ...