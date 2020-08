Fallimento Bellanova, la sanatoria dei migranti è un bluff: mancano migliaia di stagionali (Di giovedì 20 agosto 2020) Uno dei grandi “capolavori” di questo governo è certamente la sanatoria dei migranti voluta dalla ministra renziana Teresa Bellanova. Con tanto di lacrime di coccodrillo (stile Fornero) aveva annunciato la grande rivoluzione. Peccato che ad oggi questa mossa si sia rivelata del tutto inutile. Infatti nei campi italiani c’è ancora carenza di lavoratori e siamo strapieni di frutta e uva da raccogliere. Come racconta Attilio Barbieri su Libero, “mancano gli stagionali che per decenni hanno lavorato fianco a fianco con gli agricoltori per raccogliere i frutti della terra e garantire l’approvvigionamento a distribuzione e cantine. Quest’anno arrivano col contagocce: le restrizioni per il Covid hanno di fatto bloccato i corridoi verdi da Romania e Bulgaria, i ... Leggi su ilparagone

Regolarizzazione di colf e braccianti, arrivate in totale 207mila domande. Il Viminale: “L’85% riguarda il lavoro domestico e di assistenza”

