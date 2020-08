Enzo, 9 anni, una battaglia da vincere e il sogno di diventare poliziotto: “grazie!” (Di giovedì 20 agosto 2020) Il piccolo Enzo ha 9 anni e sta affrontando con grande forza una personale e importantissima battaglia. La Polizia gli ha regalato un sogno. Enzo è un bambino coraggioso che sta lottando una personale battaglia senza mai perdersi d’animo. Enzo è tanto coraggioso che sogna di fare il poliziotto. E visto che ha 9 anni ed è ancora piccolo per potersi arruolare, la Questura di Milano ha pensato bene di regalarglielo in anticipo questo sogno. Con gli operatori della Squadra Volanti, del Reparto Cinofili di Milano e con il Vice Ispettore Danilo Bombardieri, Enzo è entrato nel suo magico mondo accolto dal questore Maurizio Auriemma. Presenti anche Frate ... Leggi su chenews

