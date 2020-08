Dzeko tentazione per Juve e Inter: tutti i retroscena (Di giovedì 20 agosto 2020) Il valzer dei centravanti vede Roma e Napoli unite da insolito destino. Al club giallorosso piace Milik , il polacco in uscita dal San Paolo, con un contratto che non ha voluto rinnovare con De ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Dzeko tentazione per Juve e Inter: tutti i retroscena: La decisione dell'attaccante decisiva nell'operazione Milik-… - AhernandezS89 : RT @romanewseu: #Dzeko, tentazione #Juventus: #Pirlo lo preferisce a #Milik #ASRoma #RomanewsEU #Calciomercato - romanewseu : #Dzeko, tentazione #Juventus: #Pirlo lo preferisce a #Milik #ASRoma #RomanewsEU #Calciomercato… - LAROMA24 : Dzeko, tentazione Juventus: Pirlo lo preferisce a Milik #AsRoma - mik__ka : @Marty_Loca80 @LuRock64 @Sardanapalooo Grazie Martina. Sintesi apprezzabile e condivisibile. Stamattina ho avuto la… -

Ultime Notizie dalla rete : Dzeko tentazione Dzeko, tentazione Juventus: Pirlo lo preferisce a Milik LAROMA24 Isco è il sogno, ma la Juve deve decidersi su due giocatori

Sembra delineato, nella filosofia di calcio, il nuovo centrocampo di Andrea Pirlo: possesso palla rapido e verticalizzazioni, e alla luce delle esigenze tattiche del Maestro resta vivo il sogno Isco.

Mercato Juve: tre nomi importanti in uscita, ma c'è un ostacolo

Da Milik a Jimenez, da Lacazette a Dzeko, i nomi accostati alla Vecchia Signora sono tanti e secondo Il Quotidiano Sportivo, l'ultima tentazione dei bianconeri si chiama Luis Suarez, bomber in uscita ...

Sembra delineato, nella filosofia di calcio, il nuovo centrocampo di Andrea Pirlo: possesso palla rapido e verticalizzazioni, e alla luce delle esigenze tattiche del Maestro resta vivo il sogno Isco.Da Milik a Jimenez, da Lacazette a Dzeko, i nomi accostati alla Vecchia Signora sono tanti e secondo Il Quotidiano Sportivo, l'ultima tentazione dei bianconeri si chiama Luis Suarez, bomber in uscita ...