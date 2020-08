Battletoads (2020) - recensione (Di giovedì 20 agosto 2020) È probabile che almeno la metà dei lettori di questa recensione non fosse ancora nata al momento della pubblicazione dell'originale Battletoads. Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti e questo franchise ha vissuto diversi alti (pochi) e bassi (decisamente di più), tra crossover, cameo e persino un cartone animato di circa trenta minuti, pensato per essere un prequel alle avventure dei tre rospi mutanti.O sarebbe più corretto definirle persone mutanti? In ogni caso, caos e distruzione hanno da sempre accompagnato le avventure di Rash, Pimple e Zitz, alle prese con i più balordi pericoli galattici e la sempreverde, onnipresente e pettoruta Dark Queen e i suoi scagnozzi.Battletoads non è forse il brand di maggior successo della storia videoludica ma è riuscito a ritagliarsi una ... Leggi su eurogamer

