Vagnati | “Non siamo terra di conquista A breve un incontro con Sirigu”

Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, nella conferenza stampa di presentazione di Giampaolo ha parlato così: "Sirigu per noi è molto importante, ci vedremo oggi e sarà importante avere giocatori motivati. Bisogna che chi vuole i nostri giocatori metta qualcosa sul piatto, non siamo terra di conquista per nessuno. Ringrazio Moreno Longo e il suo staff per quello che hanno fatto, adesso iniziamo con Giampaolo che è stata la nostra prima scelta. Ringrazio anche Biella, adesso preferiamo svolgere il ritiro in sicurezza restando a Torino così da poter seguire meglio i protocolli anche perché non voglio dare nessun alibi ai giocatori."

Loscoindividuo : “Per fare risultati servono programmazione e continuità…” Caro Vagnati…allora proprio non lo conosci Cairo… ?? - diegofornero : Molto apprezzabile, da parte di #Cairo, l'ammissione di colpe su #Nkoulou (e non solo) e la volontà di delegare mol… - torien1906 : @Luca_Cilli @tvdellosport Ciao Luca ho letto una smentita da parte di Vagnati, non ti risulta? - LaStampa : Non ci sarà solo Davide Vagnati a ritrovare paesaggi familiari attorno allo stadio La Marmora-Pozzo a partire da sa… - Dalla_SerieA : Torino, sprint Biglia-Linetty - -

