Rinnovo Dybala: prossime settimane decisive e la Juve aspetta l’offerta giusta (Di mercoledì 19 agosto 2020) Rinnovo Dybala: le prossime settimane saranno decisive per la permanenza della Joya alla Juventus, che intanto aspetta l’offerta giusta Sono arrivate puntuali, nella giornata di ieri, le dichiarazioni di Jorge Antun sul futuro di Paulo Dybala: l’entourage di Paulo sta lavorando al Rinnovo con la Juventus, dalla quale si aspetta ora un’accelerata. Da parte del club, scrive Gazzetta, c’è la volontà di proseguire la trattativa, ma non a qualsiasi cifra: la sensazione è che a 12 si possa chiudere. Ufficialmente Paulo non è mai stato messo sul mercato e senza offerte la ... Leggi su calcionews24

