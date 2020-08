Riccione, tre 15enni aggrediscono coetanea in vacanza: calci e pugni per un urto mentre passeggiavano sul lungomare (Di mercoledì 19 agosto 2020) calci e pugni per un urto involontario con la spalla mentre passeggiavano. Tre quindicenni sono state denunciate dai carabinieri di Riccione per lesioni e rapina per aver aggredito una loro coetanea di Verona in vacanza nella località romagnola con due amiche e il padre di una di loro. La vittima è stata portata in ospedale, dove dopo le cure è stata dimessa con una prognosi di 10 giorni. mentre il gruppo di ragazze che l’hanno aggredita dovrà rispondere di quanto avvenuto davanti al Tribunale dei Minori di Bologna. Erano 2.30 di domenica notte, nella zona di piazzale San Martino, sul lungomare del paese in provincia di Rimini, quando le tre ragazze – due residenti a Milano e una ... Leggi su ilfattoquotidiano

